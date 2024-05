La FISH Campania ETS (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), costituita nel 1986 con la denominazione Federhand, è una organizzazione ombrello cui aderiscono alcune tra le più rappresentative associazioni impegnate, a livello regionale e locale, in politiche mirate all’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Diritti di persone con disabilità, la FISH Campania ETS in prima linea: come donare

I principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità costituiscono un manifesto ideale per la Federazione e per la rete associativa.

Partendo dalla nuova visione bio-psico-sociale della disabilità, contrapposta ad un modello medico che per decenni ha reiterato pregiudizi e segregazioni, la FISH interviene per garantire la non discriminazione e le pari opportunità, in ogni ambito della vita.