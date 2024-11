Dimissioni a Villaricca, vertice di maggioranza: i papabili nuovi assessori

Vive già una prima fase di stallo l’amministrazione Gaudieri a Villaricca. Dopo le dimissioni del vicesindaco Giovanni Granata e dell’assessore Ferrante, la maggioranza barcolla. A testimoniarlo l’ultimo consiglio comunale della scorsa settimana.

Con le dimissioni di colui che è stato il fautore della candidatura di Gaudieri dopo appena 10 mesi di governo cittadino, l’amministrazione vive un momento di stasi. E così, tra chi vorrebbe già staccare la spina e chi tenta di trovare una quadra, si susseguono le riunioni di maggioranza. Gaudieri deve innanzitutto trovare un nuovo vicesindaco. E’ circolato il nome di Vincenzo Ferrante e della non eletta Angela Galluccio.

Dopo una nuova riunione, sarebbe stato proposto l’azzeramento di giunta per consentire il rientro di Granata. Ipotesi non gradita ad alcuni gruppi di maggioranza. Ed è in questa occasione che è stato fatto il nome di un altro ex assessore di Gaudieri: si tratta di Raffaele Cacciapuoti. Su questo nome ora si aprirà la discussione per capire se potrà essere lui il nuovo vicesindaco.