Da oggi si potrà scaricare online la dichiarazione dei redditi precompilata del 2022. Dal 31 maggio sarà possibile inviare il modello 730 accettandolo così com’è oppure apportando modifiche e integrazioni.

Dichiarazione dei redditi precompilata 2022: come accendere

I cittadini potranno consultare il proprio documento accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con

Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Da quest’anno sarà inoltre possibile affidare a un familiare o un’altra persona di fiducia l’invio della propria dichiarazione. Si tratta di una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l’adempimento.

“La dichiarazione precompilata – afferma il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini – si arricchisce ogni anno di ulteriori dati a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate e si conferma un’utile semplificazione: infatti non solo facilita gli adempimenti, ma rappresenta anche una garanzia per il contribuente. Ad esempio, la raccolta automatizzata delle spese detraibili permette di avere consapevolezza delle agevolazioni spettanti, evitando cosi’ che alcune opportunità offerte dalla normativa non vengano colte. I numeri dimostrano la crescente familiarità dei cittadini con questo strumento, che fino a pochi anni fa appariva impensabile”.

Scadenza

La scadenza per le dichiarazioni dei redditi è fissata al 30 settembre per chi presenta il 730 e al 30 novembre per chi invece utilizza l’applicazione Redditi web.

Una nuova guida in pdf, online sul sito istituzionale, e un video, pubblicato sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate, illustrano come inviare la propria dichiarazione.