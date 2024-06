In casa Napoli continua il Caso Di Lorenzo, con il capitano azzurro che appare convinto nel voler lasciare Napoli. Una scelta presa da diverse settimane dopo riflessioni profonde sicuramente influenzate sia dalle contestazioni subite dai tifosi nel finale della scorsa stagione che dalla necessità di vivere stimoli nuovi. Il club azzurro, dal canto suo, ha già ribadito pubblicamente che non ha le benché minima intenzione di privarsi del suo capitano. Il contratto lungo, fino al 2028, gioca sicuramente a favore del presidente De Laurentiis.

L’ombra della Juventus

Sullo sfondo di questa storia c’è l’ombra della Vecchia Signora. La Juventus è in agguato, ha già un accordo con Di Lorenzo ed è pronta a portarlo a Torino, ma ovviamente dovrà fare i conti con il Napoli che fa muro per il suo capitano. Il club azzurro non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore e dunque di trattare. Non c’è prezzo: la linea condivisa da tutte le parti in causa – presidente, ds, allenatore – in questo preciso momento storico è questa. Tra l’altro, sembrava che oggi potesse andare in scena un incontro con l’agente del capitano e il nuovo allenatore del Napoli.