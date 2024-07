Il capitano azzurro in una lunga lettera scritta ai tifosi chiude ufficialmente il caso, promettendo amore alla causa azzurra che ha iniziato la stagione arrivando a Dimaro. Dopo i lunghi confronti con Antonio Conte e il suo procuratore Giuffredi, il capitano ha deciso di riamanere in azzurro per la sua sesta stagione in azzurro.

“La scorsa stagione è stata la più dura della mia carriera”

“Cari tifosi del Napoli, nelle ultime settimane il nostro amore è stato un po’ “scumbinato”, come quello che cantava Pino Daniele in una sua bellissima canzone. Succede anche nelle storie più belle e intense di vivere momenti di crisi. Tutti quelli che come noi portano l’azzurro nel cuore sono reduci da 12 mesi difficilissimi. Per me sono stati i più duri della mia carriera. Passare dalla gioia incancellabile dello scudetto alla tristezza di una stagione in cui non ci riusciva niente è stato un trauma difficile da metabolizzare. Avvertivo la vostra delusione sulla mia pelle e non riuscivo con i miei compagni a cambiare l’inerzia della nostra annata”.

“Ho pensato di andare via”

Per diverse settimane si è ipotizzato un suo addio, cosa che lo stesso Di Lorenzo non nasconde: “Lo ammetto, mi ha accarezzato l’idea di andar via. Sentivo la vostra insoddisfazione nei miei confronti e, come ha detto il Presidente, avevo avuto la percezione di essere stato abbandonato dalla società. Dopo il crollo che abbiamo vissuto sul campo, però, era tutto comprensibile: la vostra rabbia, la frustrazione del club, la mia confusione. Con Mario Giuffredi, il mio procuratore, ho un rapporto che va oltre la sfera professionale. Ha percepito il mio disagio e ha fatto il suo lavoro: cercare di agire a mia tutela e nel mio interesse. Ma non c’è persona più felice di lui che io sia rimasto a Napoli. Quella stagione maledetta, però, è finalmente passata.