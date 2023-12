16° turno in serie C, occhi tutti puntati sul big match di giornata tra Juve e Stabia e Benevento, altro derby tra Avellino e Turris, Giugliano impegnato lunedì sera a monopoli.

Derby in vetta alla classifica e occhio al Picerno che ne può approfittare

Turno che si apre domani sera con l’anticipo tra Monterosi e Messina con due squadre con una disperata esigenza di fare punti. Domenica la giornata si apre alle 16 con il match di cartello, a sfidarsi ci sono la capolista Juve Stabia e il Benevento in cerca dei 3 punti per agganciare proprio le vespe in vetta.

Alle 20:45 quattro posticipi con il sorprendente Picerno che va a fare visita al Cerignola con la speranza di poter agganciare la vetta della classifica, altro derby campano quello tra Avellino e Turris con gli irpini che devono ritornare a fare punti dopo i 2 ko e la Turris che dopo il pareggio interno di domenica con il Cerignola deve obbligatoriamente provare ad uscire da una crisi senza fine. Chiudono la giornata di domenica Brindisi-Crotone e Catania-Francavilla.

Quattro anche i posticipi del lunedì sera con il Sorrento che fa visita a Latina e cerca continuità dopo la vittoria di domenica. Potenza che ospita il Taranto al Viviani e Casertana che continua la sua corsa verso i play allo Zaccheria di Foggia. Infine il Giugliano di Bertotto che va a fare visita al Monopoli che rilasciarsi dopo il ko casalingo con il Catania e allontanare ancora di più le sabbie mobili della zona play out