Dengue, la malattia virale trasmessa dalle zanzare: come difendersi. I consigli dell’esperta dell’Asl Napoli 2 Nord.

Ci avviciniamo sempre di più alla stagione estiva e di conseguenza tornano le zanzare ad infastidirci. Non tutti, però, sanno che questi insetti sono vettori di infezioni virali, come la Dengue, soprattutto per chi viaggia. Vediamo di cosa si tratta e come difenderci.

DOTT.SSA MARIA ROSARIA GRANATA – DIRETTRICE UOC EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL NAPOLI 2 NORD