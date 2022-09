A pochi giorni dall’inizio delle lezioni siamo andati a vedere la situazione fuori gli edifici scolastici a seguito di diverse segnalazioni di alcuni residenti che abitano nei pressi delle scuole che denunciano uno stato di degrado e incuria. Qui siamo in Via Marchesella e all’esterno dell’istituto Gianni Rodari ci segnalano cumuli di rifiuti di vario genere gettati all’interno e all’esterno del cassonetto dei vestiti usati destinati ai bisognosi. Siamo ritornati sul posto, la situazione sembrerebbe essere migliorata, ma comunque, quando dalla settimana prossima gli alunni torneranno nelle classi, si troveranno comunque a fare slalom tra rifiuti in strada e all’ingresso senza contare l’asse viario da tempo ormai con buche, dissesti e avvallamenti che incentiveranno il traffico all’entrata e all’uscita delle lezioni. Stessa situazione in Via Siani a Villaricca. Questa la segnalazione di alcuni residenti, mentre questa mattina era stato tutto ripulito, ma non mancano potenziali difficoltà e pericoli come questo marciapiede. Situazione diversa invece al Quinto circolo didattico In Viale dei Gemelli a Giugliano. Qui i marciapiedi sono completamente invasi da vegetazione e riuscire a raggiungere il plesso scolastico diventa difficoltoso e pericoloso. Come vedete le sterpaglie sono alte e anche con spine. Qui, invece siamo in Via Bartololongo dove insistono ben tre scuole, la Salvatore di Giacomo, La Gramsci impastato e l’istituto Minzoni. Anche qui, per raggiungere le strutture bisognerà evitare i marciapiedi perchè invasi da piante. Un vero e proprio percorso ad ostacoli per genitori e studenti sopratutto per i disabili che saranno costretti a raggiungere scuole sulla Carreggiata tra auto, motorini e il traffico degli orari di ingresso e uscita.