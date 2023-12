Dopo l’intervista a Domenica In in cui Belén Rodriguez ha raccontato a Mara Venier dei tradimenti dell’ex marito, Stefano De Martino “è andato su tutte le furie”. Lo rivela Dagospia, che riporta la “reale reazione” del conduttore e ballerino napoletano.

De Martino dopo l’intervista di Belén Rodriguez a Domenica In: “È andato su tutte le furie”

De Martino si è sentito travolto da una tempesta mediatica “proprio ora che si stava allontanando dal gossip”. Almeno dodici, poi ha “smesso di contare” le amanti del marito, è sprofondata nel baratro della depressione, e lui non l’ha aiutata affatto: “Non ha saputo essere un marito, perché non ama, o almeno non ama me”, aveva dichiarato Belen Rodriguez a Zia Mara. E poche ore dopo, in tv c’è andato anche Stefano De Martino. A Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio, aveva replicato: “Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità perché a Belén voglio ancora tanto bene ma soprattutto perché Belén è la madre di mio figlio”.

Secondo Dagospia De Martino per salvaguardare la propria immagine starebbe portando avanti una sorta di “operazione pulizia” fatta di “una comunicazione più alta, teatro, richiami alla tv di Arbore (che per ora non ha sporto denuncia), libri letti in camerino, serate in discoteca per fatturare ma nascoste sui social, foto sexy rinnegate”. E, naturalmente, la presunta “operazione pulizia” prevederebbe zero pettegolezzi.

Ma l’intervista dell’ex moglie ha fatto ripiombare Stefano nel vortice del gossip. E ora il conduttore sarebbe “furibondo”. Inoltre sarebbe rimasto stupito dal fatto che, l’azienda per la quale lui stesso lavora, avrebbe permesso a Rodriguez di parlare in questo modo di lui.

Dagospia conclude aggiungendo che Mara Venier, in realtà, si sarebbe limitata nel chiedere alla sua ospite dettagli sui tradimenti, senza far alcun riferimento al flirt con Alessia Marcuzzi, anche se le persone “bene informate” avrebbero assicurato che Belen “non avrebbe avuto problemi a fornire risposte”.