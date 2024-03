“Il destino di noi meridionali non è mai di serenità, di lavoro tranquillo, per noi non esistono le passeggiate nei prati fioriti, per noi la vita è un po’ come tanti nostri territori delle aree interne, è aspra e dura”. A dirlo non è stato un filosofo, ma il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del consueto appuntamento settimanale su Facebook.

De Luca annuncia “battaglia” durante la diretta fb

“Siamo in battaglia e siamo molto motivati e fiduciosi” ha detto De Luca. La battaglia cui fa riferimento è quella con la presidente del consiglio Giorgia Meloni e con il resto del governo. Rei – a suo avviso – di lavorare contro gli interessi del meridione.

A tal proposito, sono stati diffusi in questi giorni dei manifesti con logo della regione Campania che, su fondo blu, mostrerebbero le inadempienze del governo di centro destra. Manifesti che hanno, naturalmente, acceso un aspro dibattito politico.

“Al Sud – ha dichiarato De Luca – non sarà riservata nessuna attenzione e solidarietà. Quello che avremo sarà solo quello che conquisteremo con le nostre forze e con tutta la dignità che dobbiamo mettere in campo e non perdere mai”.