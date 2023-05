Napoli in delirio per il terzo scudetto. Caroselli di auto, fuochi d’artificio, trombe, striscioni. Dopo il pareggio con l’Udinese in strada è esplosa la festa. Intanto sono arrivate le prime reazioni e le prime dichiarazioni a caldo sul risultato storico raggiunto dagli azzurri, che centrano il loro terzo tricolore a distanza di 33 anni.

Napoli in delirio, De Laurentiis: “Abbiamo vinto tutti insieme”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prende la parola allo Stadio Maradona immediatamente dopo il triplice fischio dell’arbitro al Friuli: “Volevamo vincere e abbiamo vinto, abbiamo vinto tutti insieme e domenica tutti allo stadio per la grande festa. Ora vogliamo rivincerlo e poi manca la Champions”.

Anche le istituzioni però si congratulano con la squadra per il risultato raggiunto. E’ stato scoperto in questi minuti a Palazzo San Giacomo, sede dell’amministrazione comunale, su indicazione del sindaco, uno striscione con logo del Comune e la scritta “Napoli Campione d’Italia 2022-2023”.

“Sono fiero di una grande città – ha dichiarato ai microfoni di Dazn il sindaco Gaetano Manfredi -, con un cuore enorme, una passione infinita e una grandissima civiltà. Lo scudetto è un grande riconoscimento per tutti i napoletani, anche quelli in giro per il mondo che sono legati sentimentalmente alla nostra città. Ci rivediamo in città per festeggiare”.