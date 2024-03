A sorpresa il Presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’intenzione di costruire un nuovo stadio a Bagnoli per il suo Napoli.

De Laurentiis a sorpresa: “Costruirò nuovo stadio a Bagnoli, sarà pronto per il 2027”

“Non rifarò l’impianto di Fuorigrotta, ma costruirò uno stadio nuovo a Bagnoli – le parole del presidente del club partenopeo al TgR Campania -. In 30 mesi avremmo uno stadio pronto per essere tra quelli di Euro 2032. Potremmo fare la prima amichevole estiva diciamo il 15 luglio 2027, faremo una grande festa inaugurale, pirotecnica, portando tutti lì via mare”.

Da tempo è scontro aperto tra il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il Comune sulla questione stadio. “Avrei tanto voluto riqualificare il Maradona – ha proseguito AdL -. Lo studio Zavanella ha fatto un sopralluogo insieme a me e mi ha spiegato che l’unico modo per avvicinare il pubblico sarebbe costruire uno stadio all’interno di quello attuale, perché al momento solo il 30-40% del pubblico vede davvero bene. Per fare questa cosa però dovremmo giocare almeno tre anni fuori dal Maradona, quindi mi sono messo l’anima in pace e ho chiesto a Zavanella di costruire un nuovo stadio modernissimo”.

De Laurentiis ha poi lanciato un appello al sindaco Manfredi: “Ci siamo incontrati con chi sta gestendo la pratica di Bagnoli (quartiere in cui è in corso una bonifica ambientale e una rigenerazione urbana, ndr). Chiedo al sindaco di aiutarmi in questo progetto, unendovi un centro commerciale e il nostro centro tecnico, che trasferiremmo lì da Castel Volturno e che metteremmo anche a disposizione della comunità”.