Dasha Dereviankina è una modella originaria dell’Ucraina, moglie del collega Stefano Sala. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla vita privata e professionale della ragazza.

Dasha Dereviankina: chi è, età, altezza, fisico

Dasha Dereviankina è nata il 10 giugno 1994 a Kiev, in Ucraina, sotto il segno dei Gemelli. Ha 27 anni; non è nota la sua altezza. Presenta un fisico scolpito, longilineo e mozzafiato.

La sua carriera professionale si è sviluppata principalmente come modella ed ha collaborato con marchi quali Guess, Bill Cost e tanti altri. Infatti, ha collaborato con diverse agenzie come StarSystem Models e IMG NY.

Parla ben 3 lingue: russo, tedesco e inglese. Per la bellezza e la somiglianza, spesso viene paragonata a Megan Fox.

Inoltre, la madre di Dasha è un membro di punta di StarSystem Models, agenzia tentacolare che vanta una notevole esperienza sul campo.

Dasha Dereviankina: Ucraina

Dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, è stata ospite di Dritto e rovescio, nel marzo del 2022, dove ha parlato di come è stata dura per lei, già a partire dal 2014, passare quegli anni nel Donbass. Nel pomeriggio del 26 marzo, è presente a Verissimo per raccontare come sta vivendo questo momento molto drammatico per la sua terra d’origine e, conseguentemente, per la sua famiglia.

Dasha Dereviankina: marito, figlio, matrimonio

Durante un evento di moda, Dasha ha conosciuto Stefano Sala, anche lui modello. I due poi si sono trasferiti a Gravedona, il paesino nel comasco dove l’uomo è nato e lavora. La coppia è convolata a nozze nel 2019 e ha avuto un figlio, Damien.

La storia, però, ha avuto un momento di difficoltà quando Stefano ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 3, dove sembrava ci fosse un’intesa molto forte con Benedetta Mazza, altra concorrente del reality. Tuttavia, da questo periodo di crisi, i due sono usciti rafforzati, decidendo infatti di unirsi in matrimonio e avere un figlio. Sala ha avuto un’altra figlia, Sofia, dalla sua precedente relazione con Dayane Mello.

Dasha Dereviankina: Instagram

La modella è molto seguita sui social: il suo profilo Instagram è seguito da circa 581mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.