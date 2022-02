Dario Baldan Bembo è un artista molto conosciuto che ha conquistato diversi successi nel corso della sua carriera. E’ un cantante, compositore e tastierista italiano. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita professionale e privata.

Dario Baldan Bembo: chi è, età, carriera

Dario è nato a Milano il 15 maggio 1948, sotto il segno del Toro, da Sebastiano e Domenica Andereini. Ha 71 anni.

Eccellente pianista e tastierista, inizia l’attività nel mondo musicale insieme al fratello maggiore Alberto, con cui si esibisce durante le serate estive in vari locali.

Il primo grande successo di Dario Baldan Bembo è il celebre tema strumentale Djamballà, colonna sonora del film Il dio serpente. Collabora poi con Lucio Battisti nel disco Amore e non amore: in quell’occasione, conosce Franz Di Cioccio, batterista dei Quelli, con cui entra nella formazione dell’Equipe 84.

Grazie a Battisti, conosce Bruno Lauzi, che scrive il testo per due suoi brani che verranno portati al successo da Mia Martini: Piccolo uomo e Donna sola. Sempre per la cantante, su testo di Franco Califano, compone ancora l’indimenticabile Minuetto.

Nel 1975 debutta come cantautore con Aria, che sarà un successo internazionale, a cui farà seguito nel 1977 Non mi lasciare.

Nel 1981, arriva terzo al Festival di Sanremo, partecipando con il brano Tu cosa fai stasera?: nello stesso anno, si concretizza il sodalizio con Riccardo Fogli.

Nel 1982, esce Amico è, suo secondo grande successo in termini di vendite, che interpreta con Caterina Caselli.

Dario Baldan Bembo: cosa fa oggi

Oggi Dario Baldan Bembo ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, un mondo dominato dalle leggi di mercato che, a detta dell’artista, hanno messo in secondo piano l’essenza della musica.

Dario Baldan Bembo: moglie, figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Dario Baldan Bembo è molto riservato. In occasione di un’intervista, il cantautore ha rivelato di aver rinunciato a un contratto con la Paramount per non cancellare il viaggio di nozze del suo primo matrimonio. Ha così raccontato: “Il più grande rimpianto? Quando andai in viaggio di nozze negli Stati Uniti dopo il mio primo matrimonio. Il mio editore mi aveva fissato un incontro alla Paramount. Non ci credetti molto e non ci andai. Da lì in poi imparai ad avere più fiducia in me stesso”.

Al momento, Baldan Bembo vive a Milano ma non è noto se abbia una moglie. Il compositore non ha figli.

Dario Baldan Bembo: Instagram

Dario è presente sui social ma non particolarmente attivo: su Instagram, ha attualmente condiviso con i propri followers solo 11 post.