Dall’Ungheria a Napoli e Caserta: intercettato maxi-carico di gasolio di contrabbando

Secondo le ricostruzioni investigative delle Fiamme Gialle, il carburante fuorilegge proveniva dall’Est Europa ed era diretto verso le province di Napoli e di Caserta. Determinanti una serie di controlli rafforzati sul confine di Tarvisio.

Il prodotto era accompagnato da documenti fasulli che lo identificavano come liquido corrosivo. In realtà all’interno c’erano oltre 100mila litri di gasolio, sequestrati insieme a 4 articolati. Contestualmente, è scattata anche la denuncia alla Procura friulana per gli autotrasportatori.