Un insegnante di religione arrestato in flagranza di reato per aver abusato di alcuni bambini dell’asilo nido. E’ la notizia che arriva da Milano. In queste ore il decreto di arresto è stato convalidato da parte del Gip Lorenzo Pasquinelli. Vittime quattro minori tra i 4 e i 5 anni.

Maestro d’asilo abusa di quattro bambini: arrestato in flagrante

L’uomo – un docente di 35 anni – è stato assicurato alla giustizia mercoledì scorso grazie all’intervento della Polizia di Stato. Era stato già segnalato nel novembre 2021 e trasferito in un’altra scuola materna dal Provveditorato per comportamenti ritenuti “invadenti”. Ai fini del suo arresto necessarie le telecamere e le microspie installate dalle forze dell’ordine dopo le segnalazioni di alcune maestre.

Le indagini sono scattate grazie al racconto di una delle vittime. Una bambina, di appena 4 anni, a cui il maestro avrebbe fatto delle “coccole” toccandola nelle parti intime. Secondo quanto riporta Repubblica, le violenze consistevano in palpeggiamenti e toccamenti. In alcuni casi il maestro costringeva i piccoli ad abbassare i pantaloncini. Le indagini lampo del pm di Milano Rosaria Stagnaro e del procuratore aggiunto Letizia Mannella, in collaborazione con il Nucleo tutela donne e minori della polizia locale, si sono avvalse della collaborazione delle altre maestre e dei Servizi educativi del Comune di Milano.

Nessuna dichiarazione

L’uomo sarebbe stato colto sul fatto in atteggiamenti tali da portare al suo arresto. Al momento della cattura il 35enne, insegnate di religione, non ha fornito nessuna spiegazione. L’insegnante lavorava a tempo determinato da settembre 2021 in più scuole dell’infanzia milanesi. Indagini in corso per ricostruire eventuali precedenti della stessa natura in altri istituti dell’hinterland nel quale il presunto pedofilo ha lavorato.