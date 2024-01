L’aula della Corte d’Assise di Milano è stracolma di giornalisti e curiosi. Il processo contro Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la sua fidanzata incinta, Giulia Tramontano, a Senago, lo scorso maggio, è sotto i riflettori dei media. Alle 9 e 40 di oggi, 18 gennaio, è giunto, in jeans e barba lunga, l’imputato, che durante la prima parte dell’udienza non ha nascosto le lacrime.

Le accuse nei confronti del 30enne ex barman dell’Armani Cafè di via Manzoni di Milano sono pesantissime: omicidio aggravato dalla premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal vincolo affettivo; occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza.

Davanti alla ressa di telecamere, Impagnatiello, giubbotto blu, l’aspetto trasandato, non ha risposto alle domande dei giornalisti e ha abbassato lo sguardo. Per tutta la durata dell’udienza, è rimasto chiuso nel suo silenzio e ha pianto sommessamente asciugandosi le lacrime dal viso con un fazzoletto bianco.

La famiglia chiede l’ergastolo: “Non ci fermeremo davanti a nulla”

Giunti da Sant’Antimo i parenti di Giulia: il papà Franco, la mamma Loredana e i fratelli Chiara e Mario. Durante l’udienza di oggi i giudici dovranno esprimersi anche sulla costituzione di parte civile del Comune di Senago rappresentando dall’avvocato Antonio Ingroia. I familiari in un appello lanciato anche via social chiedono l’ergastolo. Non sono mancati durante la prima fase del processo momenti di confusione, tanto che i carabinieri hanno sgomberato l’aula. “Non ci fermeremo davanti a niente e nessuno finché non avremo giustizia“, ha detto papà Franco.”La nostra forza sono Giulia e Thiago. Loro ci daranno la forza, sempre e per sempre”.