Rapina milionaria a Milano, arriva una scarcerazione eccellente per la banda del buco giuglianese. Torna in libertà Antonio Moio, classe ’89, condannato a 4 anni e 5 mesi di reclusione per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale per un colpo messo a segno nel 2020 ai danni di una banca di Milano.

Rapina milionaria a Milano, scarcerato giovane giuglianese

Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, accogliendo l’istanza degli avvocati Domenico Dello Iacono e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha concesso ad Antonio Moio l’affidamento in prova ai servizi sociali, concedendogli di lavorare presso un’attività commerciale di Villaricca e di pernottare presso la sua abitazione di Giugliano.

La vicenda risale al novembre 2020, quando, insieme ad altri sei complici di Villaricca, Sant’Antimo e Aversa, Moio aveva rapinato la filiale milanese del Credit Agricole di piazza Ascoli con la tecnica del buco. I malviventi erano riusciti a scappare attraverso le fognature portando via un bottino da un milione di euro. I sette imputati avevano scelto il rito abbreviato ottenendo una condanna sia in primo grado che in secondo.