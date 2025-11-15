Era partito dalla Puglia con un solo obiettivo: raggiungere una donna di Villaricca che, secondo gli investigatori, aveva trasformato in un’ossessione. Un viaggio pianificato, alimentato da pedinamenti e comportamenti sempre più inquietanti. Ma il piano dell’uomo, un quarantenne pugliese, si è interrotto prima che potesse arrivare a destinazione.

Dalla Puglia a Villaricca per perseguitare una donna: 40enne bloccato dai Carabinieri

A bloccarlo sono stati i carabinieri della stazione di Villaricca, guidati dal maresciallo Pietro Amati, che da tempo monitoravano i suoi movimenti dopo una serie di segnalazioni e accertamenti. Grazie alle indagini, i militari sono riusciti a intervenire in tempo e a fermarlo, evitando — secondo le ricostruzioni — che l’uomo potesse avvicinarsi nuovamente alla vittima. Il quarantenne è stato portato in carcere. Gli investigatori proseguono gli approfondimenti per delineare con precisione il quadro delle accuse e i comportamenti che avevano fatto scattare l’allarme nelle scorse settimane. La donna, intanto, sta bene ed è ora al sicuro.