Dalila Di Lazzaro, nota anche con lo pseudonimo di Dalila Di Lamar, è un’ex modella, attrice cinematografica e scrittrice italiana. Scopriamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Dalila Di Lazzaro: chi è, età, oggi

Dalila è nata a Udine il 29 gennaio 1953, sotto il segno dell’Acquario. Ha 69 anni ed è alta 180 cm.

Inizia la carriera nel mondo dello spettacolo molto presto per mantenere il figlio Christian, nato quando lei aveva solo 16 anni: prima lavora come indossatrice, in seguito diviene anche stilista.

Grazie alla sua bellezza, verrà scelta e scritturata in moltissimi film e fiction televisive, essenzialmente per il ruolo di femme fatale, divenendo così una protagonista del cinema italiano degli anni settanta, ottanta e novanta. Ha inoltre girato film anche in Francia, Svizzera e Regno Unito.

Partecipa al film del 2013 L’ultima ruota del carro, dove interpreta il ruolo di un’arricchita signora veneta, e alle fiction Rodolfo Valentino – La leggenda (2014), dove ricopre il ruolo della contessa Nina Banzi, e 1992 (2015), nei panni di Amanda.

Ha anche pubblicato dei libri in veste di scrittrice. Nel 2006, è uscita la sua autobiografia, intitolata Il mio cielo. Poi è arrivato L’angelo della mia vita. E ancora Piccoli miracoli intorno a me (2008) dedicato al figlio Christian. Un’altra autobiografia, dal titolo Toccami il cuore. Amori, sentimenti e passioni della mia vita (2009). Quindi Il mio tesoro nascosto (2011) e Una donna lo sa (2014). Successivamente ha pubblicato La vita è così (2017).

Dalila Di Lazzaro: malattia

Durante la sua vita, Dalila ha subito diversi incidenti, due dei quali l’hanno segnata anche fisicamente. Il primo, verificatosi mentre era in scooter, le ha provocato la frattura dell’atlante, la prima vertebra del collo. Per questo è rimasta immobile nel letto per lungo tempo.

Il secondo incidente è avvenuto in piscina e le ha provocato un problema di salute che è poi diventato una malattia cronica: ha battuto la schiena e un pezzo di trapezio le ha strappato dei tessuti nervosi dalla spina dorsale.

Dalila Di Lazzaro: vita privata, compagno, figlio, Agnelli

In merito alla vita privata, Dalila è diventata mamma a soli 16 anni di Christian. Nato nel 1969, prenderà solo il nome materno, diventando dunque Christian Di Lazzaro. Nel 1991, il ragazzo muore a soli 22 anni, in un incidente stradale.

In merito ai suoi amori, le è stata attribuita una storia con Gianni Agnelli, anche se non si hanno conferme ufficiali. E’ nota invece la sua relazione con Jack Nicholson, così come quella con Alain Delon.

Dalila Di Lazzaro: Instagram

Dalila è presente sui social: il suo profilo Instagram conta oltre 70mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla vita privata e professionale.