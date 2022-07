Ribatezzato “Apocalisse”, il nuovo anticiclone africano che sta per travolgere l’Italia potrà spingere la colonnina di mercurio oltre i 40 gradi. L’ondata di super-caldo arriverà nel weekend. Un conto alla rovescia che preoccupa gli esperti.

Apocalisse, arriva l’anticiclone africano: si supereranno i 40 gradi

La “pausa” fresca di questi giorni sta per esaurirsi. Si preannunciano infatti nuovi giorni di caldo record in Campania e in Italia. L’anticiclone delle Azzorre, che ha garantito temperature più miti a inizio luglio, cederà il passo a un nuovo fronte nordafricano che porterà afa e umidità in gran parte della Penisola. Una “bolla rovente” in arrivo alle nostre latitudini dalla Francia, che secondo gli esperti sarà persino più intensa delle precedenti. I primi effetti si sentiranno nel weekend, a partire da venerdì 15 luglio, con un ulteriore peggioramento delle condizioni climatiche a partire dall’inizio della prossima settimana.

Dove arriverà il caldo record

Ad essere maggiormente colpite questa volta, fino alla fine del mese, saranno le regioni del Nord e le isole. Le temperature si assesteranno intorno ai 38 gradi. A Milano sono attesi circa 41 gradi, non sono da escludere picchi anche in altre grandi città italiane come Roma. Afa anche Bologna e Firenze. Temperature stabilmente sopra i 40 gradi anche in Sardegna e Sicilia, atteso un fine settimana da bollino rosso in tutta la penisola. Attesi picchi di 42 gradi nell’entroterra foggiano, in Umbria, nel Lazio e nelle aree interne della Pianura Padana. Al Sud i valori torneranno sopra i 30 gradi, ma con massime leggermente inferiori rispetto al resto della Penisola. In Campania aumenterà rispetto ai valori della media stagione di 3 o 4 gradi.