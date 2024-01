Dal 1° luglio, il turismo nella celebre Costiera Amalfitana è destinato a vivere una svolta significativa grazie all’apertura del nuovo aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi. Con il via libera dell’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo (ENAV), questo aeroporto è pronto a diventare un punto di riferimento per i viaggiatori diretti in questa rinomata destinazione turistica italiana.

Dal primo luglio parte il nuovo aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi

Il primo volo, che sancisce l’inizio delle operazioni, sfrutterà le strutture esistenti per il check-in, la sicurezza e l’imbarco. È previsto un afflusso di circa 400.000 passeggeri nei primi sei mesi, un numero indicativo dell’importanza dell’aeroporto per l’indotto turistico della Costiera Amalfitana. Queste cifre rafforzano la posizione dell’aeroporto come catalizzatore essenziale per il turismo nella regione.

Sviluppi e piani futuri

L’aeroporto vanta un avanzamento significativo nei lavori, con il piazzale per gli aeromobili e la pista di volo già completati. La parte impiantistica è in fase di ultimazione e si prevede che il nuovo terminal dell’aviazione generale sarà operativo entro il 2026, ulteriore testimonianza dell’impegno verso l’espansione e il miglioramento delle infrastrutture aeroportuali.

Importanza strategica e sostenibilità

La decisione sulla partenza effettiva dell’aeroporto è nelle mani della Gesac, gestore dell’aeroporto di Capodichino. Tra l’altro l‘interesse di Easyjet verso l’aeroporto di Salerno e i piani per aumentare i voli da Napoli, inclusi nuovi collegamenti con Nantes e le isole greche, indicano una crescita significativa e sostenibile del turismo nella regione.

Conclusioni e prospettive future

L’apertura dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi rappresenta molto più di un miglioramento infrastrutturale; segna l’inizio di una nuova era per il turismo nella Costiera Amalfitana. Con l’accesso facilitato alla Campania, si prevede un incremento dei visitatori, un rafforzamento dell’economia locale e un miglioramento dell’esperienza turistica complessiva. Questo aeroporto è destinato a diventare un punto di riferimento cruciale per il turismo nella Costiera Amalfitana, attirando viaggiatori da tutto il mondo. Servirà anche a decongestionare l’aeroporto napoletano.