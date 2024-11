D’Agostino salva il Giugliano nel recupero, 1-1 per i tigrotti nel derby con la Casertana

Il Giugliano ritorna a smuovere la classifica e dopo 2 ko consecutivi strappa un punto in pieno recupero nel derby con la Casertana per un pareggio che non accontenta nessuno. Una rete di D’Agostino in extremis pareggia alla rete iniziale di Damian per i falchetti. Giugliano che sale a quota a 24 punti

Casertana-Giugliano 1-1

Giugliano che arriva al Pinto è una squadra motlo giovane, ma con alcuni elementi esperti che alzano il tasso tecnico: questa inesperienza ha portato qualche scivolone inatteso ma ottimi risultati che vedono i tigrotti veleggiare nelle parti alte della classifica. La sconfitta col Potenza, seconda forza del campionato, ha riportato un po’ di prudenza tra gli uomini di mister Bertotto, consapevoli ora di dover venire a Caserta a caccia di punti e per disputare una gara tosta. Mister Bertotto deve però fare i conti con diverse assenze: De Rosa non convocato perché non ha recuperato così come Romano e altri quattro infortunati. Inoltre Bertotto perde anche Caldore per squalifica, ma ritrova Masala e Oyewale, che sicuramente . Nel 4-3-3 riconfermato l’attacco formato da Njambe, Padula, Balde.

Primo tempo

Avvio di gara favorevole ai rossoblu che cercano subito di imporre il proprio ritmo alla gara. La prima grande occasione arriva al 13′ ed è per la Casertana con Carretta ma il Giugliano si salva. Gli uomini di Bertotto non sono nel loro miglior momento stagionale e la prima frazione ne è una dimostrazione. I gialloblù sembrano volersi difendere nella prima frazione e la partita diventa molto bloccata con molti scontri di gioco sopratutto nel centro del campo. I falchetti a caccia di punti per smuovere la classifica ci provano al 19′ ma Russo blocca senza problema. Al 21′ arriva però il gol che porta la Casertana in vantaggio con un gran destro di Damian sulla quale Russo non arriva. Il Giugliano incassa il colpo e non riesce ad esprimersi su livelli alti, il ritmo della partita si abbassa notevolmente portando le squadre nello spogliatoio con la Casertana in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

La prima iniziativa della ripresa è targata Njambe con un tiro da fuori che finisce a lato. Casertana vicinissima al raddoppio al 55′ Solcia salva praticamente sulla linea il gol del raddoppio sul clamoroso tap in debole. Bertotto cerca di dare una scossa alla squadra optando per il doppio cambio inserendo De Paoli e Masala per Padula e Njambe autore di una prova incolore. Il Giugliano continua però ad essere sterile, senza riuscire a creare ne pericoli in area avversaria ne tanto meno ad imbastire una trama di gioco. I minuti passano e l’inerzia della partita continua a sorridere alla Casertana che ci prova in altre due occasioni con Damian e Capasso. Al 78′ Bertotto fa entrate Giorgione e il Jolly D’Agostino per l’assalto al pareggio. Nei minuti finali ci prova Balde senza riuscire a trovare la rete. L’arbitro concede 5 minuti di recupero e quando tutto sembra perduto arriva il gol che salva il Giugliano, grazie ad una rete strepitosa del nero entrato D’Agostino che lascia partire un incantevole destro a giro sulla quale Vilardi non può fare altro che vedere la palla insaccarsi alle proprie spalle. Finisce così con il Giugliano che strappa un punto nel finale al Pinto di Caserta, evitando il terzo ko consecutivo che avrebbe acceso più di qualche segnale di crisi in casa gialloblu che raccolgono un solo punto nelle ultime tre partite e salgono a quota 24 punti.

Tabellino

Marcatori. Damian 23′ (C), D’Agostino 93′ (G)

CASERTANA: Vilardi A. (Portiere), Gatti R. (dal 22′ st Bianchi S.), Kontek I., Bacchetti L., Paglino S. (dal 25′ st Fabbri A.), Collodel R., Damian F., Falasca M., Proia F., Carretta M. (dal 43′ st Satriano A.), Bakayoko A. (dal 25′ st Capasso C.). A disposizione: Bianchi S., Capasso C., Fabbri A., Matese M., Pareiko D. (Portiere), Rocca S., Salomaa H., Satriano A., Zanellati A. (Portiere)

GIUGLIANO: Russo D. (Portiere), Valdesi A. (dal 33′ st D’Agostino G.), Solcia D., Minelli A., Oyewale S. (dal 39′ st Scaravilli A.), Peluso L., Maselli S. (dal 33′ st Giorgione C.), Celeghin E., Njambe M. (dal 17′ st Masala M.), Padula C. (dal 17′ st De Paoli A.), Balde I.. A disposizione: Barosi D. (Portiere), Cuciniello T., D’Agostino G., De Paoli A., Giorgione C., Iardino E. (Portiere), Lesi F., Masala M., Nuredini A., Scaravilli A