Da terapia a incubo, la vittima: “Drogata in uno studio medico, la mia vita messa in pericolo”

L’intervista a Barbara si apre con un racconto che ha il peso di una denuncia. Una vicenda che l’ha vista protagonista e che, chiarisce, nasce solo per raccontare come quella che doveva essere una cura si sia trasformata in un incubo.

La donna si rivolge a un centro medico di Giugliano, una struttura di fiducia, dove conosceva già il medico che l’ha presa in carico.

Durante le terapie, il mix di sostanze provoca vuoti di memoria, stordimento e mancamenti. Nonostante ciò, Barbara guida da Giugliano a Napoli: un tragitto che oggi non ricorda e che lascia aperta una domanda inquietante su come sia riuscita ad arrivare a casa sana e salva.

Le chiediamo quali frammenti di memoria riesca ancora a ricostruire.

Infine, un appello e un monito: perché una storia così non si ripeta.