Da Palermo a Napoli per affari: imprenditore rapinato del Rolex mentre era in taxi

Brutta avventura per un imprenditore palermitano in visita a Napoli per motivi di lavoro. L’uomo è stato aggredito brutalmente e rapinato del suo Rolex mentre faceva rientro nel suo hotel in taxi.

Napoli, rapinato del suo Rolex: lo sfogo dell’imprenditore palermitano

“Napoli è anche questa: un Far West”, ha scritto in una lettera pubblicata sui social. La vicenda è accaduta nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 novembre, come ha raccontato lo stesso imprenditore palermitano.

L’uomo stava rientrando all’hotel Britannique di Napoli, sul corso Vittorio Emanuele, a bordo di un taxi attorno alle tre di notte quando è stato raggiunto da uno scooter con a bordo due uomini che lo hanno rapinato del prezioso monile. Uno dei due ha sfondato con il calcio della pistola il finestrino, puntando al Rolex che aveva al braccio. L’imprenditore ha provato a scappare dall’altro sportello, ma è stato preso e scaraventato a terra. Subito dopo la rapina i due sono scappati via facendo perdere ogni traccia.

Sulla vicenda indagano ora gli agenti del commissariato San Ferdinando. L’uomo se l’è cavata con qualche escoriazione, oltre al furto del prezioso orologio. L’imprenditore parlermitano, che ha anche augurato “a tutti visitatori e gente d’affari di Napoli soggiorni migliori del mio”, si è poi sfogato con una lunga lettera pubblicata in rete.