È stato arrestato a Napoli, nella mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio, un 37enne accusato di una truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani di Torino, messa a segno nell’ottobre del 2025. L’uomo, fermato dai poliziotti del Commissariato San Ferdinando della Polizia di Stato, avrebbe percorso oltre 800 chilometri per realizzare il raggiro, riuscendo a sottrarre alle vittime circa 70mila euro tra contanti, gioielli e buoni postali.

Da Napoli a Torino per truffare coppia di anziani: sottratti 70mila euro: in manette 37enne

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la truffa è stata realizzata utilizzando la ormai nota tecnica del “finto carabiniere”. I malviventi hanno inizialmente contattato telefonicamente la coppia, spacciandosi per appartenenti all’Arma e inducendo l’uomo a recarsi in caserma con il pretesto di un presunto coinvolgimento della sua auto in una rapina.

Approfittando dell’assenza del marito, i truffatori hanno poi chiamato la moglie, chiedendo informazioni sulla presenza di una cassaforte in casa e annunciando l’imminente arrivo di un finto perito del tribunale, incaricato – secondo il racconto – di confrontare gli oggetti preziosi custoditi nell’abitazione con quelli rubati durante la rapina, in realtà mai avvenuta.

Quando il falso perito si è presentato alla porta, l’anziana donna gli ha consegnato denaro contante, buoni postali e monili d’oro, per un valore complessivo di circa 70mila euro. Le indagini avviate dopo la denuncia delle vittime hanno consentito alla Polizia di Stato di risalire all’identità del presunto responsabile, rintracciato e arrestato oggi a Napoli.