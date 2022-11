Era a Milano da appena sette giorni Pietro Caputo, 21 anni, originario di Pompei ma residente a Torre Annunziata. Era in Lombardia per un colloquio di assunzione. Aveva raggiunto il suo compagno, Francesco Mazzacane, 24 anni, di Torre del Greco. Un destino beffardo che li ha portati in una stanza di un hotel del Linate Residence, nel Milanese, dove una fuga di monossido di carbonio li ha storditi e ha provocato la morte di Pietro e ha ridotto in fin di vita Francesco.

Dalla provincia di Napoli al Nord per un lavoro: Pietro morto avvelenato in una stanza d’hotel

Voglia di cambiare vita, di trovare una stabilità lavorativa che al Sud non c’era. Sono queste le motivazioni che hanno spinto due giovanissimi a spostarsi a Milano. Francesco era stato assunto da circa un mese da Esselunga. Pietro, richiamato dall’amico, stava per affrontare un colloquio di lavoro che avrebbe potuto imprimere una svolta alla sua vita. E’ andato tutto storto. Alloggiavano in una stanza d’hotel di Novegro posizionata vicino a una caldaia difettosa. Il monossido di carbonio sprigionato si è insinuato nelle loro vite come un killer silenzioso. Pietro è stato trovato morto. Francesco ora lotta tra la vita e la morte in ospedale, al Fatebenefratelli.

La scoperta

La scoperta è stata fatta a mezzogiorno circa. Sono stati i genitori del 24enne a contattare la reception del Linate Residence. Un dipendente, sollecitato dal direttore, è andato a bussare alla porta della camera, non ricevendo risposta. Da qui il drammatico rinvenimento dei corpi adagiati sul letto. E la telefonata al 112. La Procura di Milano a questo punto ha disposto il sequestro del locale caldaia. Disposta anche l’autopsia sul corpo di Pietro Caputo. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. Tra le prime ipotesi è che ci sia stato un guasto alla caldaia.

Lutto a Pompei e Torre del Greco

La notizia della morte di Pietro Caputo intanto è arrivata a Pompei e Torre Annunziata. Sono tanti in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social per commemorarlo. La scuola di calcio che l’ha avuto tra le sue fila, ad esempio, scrive. “È andato via il nostro super portiere 2001. Positivo, educato, sorridente. Per un cattivo funzionamento di una caldaia, da Milano arriva la notizia peggiore. Pietro Caputo… un Azzurro è per sempre”. Doloroso il commento di don Ivan Licinio, vice retore del santuario di Pompei: “Questa tragedia mi fa pensare a quanti nostri ragazzi sono costretti a sradicarsi dal loro territorio per cercare un po’ di lavoro, un po’ di dignità. Giovani migranti in cerca di speranza… Affidiamo alla Vergine del Santo Rosario di Pompei le famiglie di Pietro e di Francesco perché possano sperimentare la sua consolazione e la sua materna tenerezza”.