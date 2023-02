Si stanno moltiplicando in questi giorni decine di segnalazioni lungo la costa di un’improvvisa bassa marea che ha lasciato allo scoperto molti tratti di litorale. A Licola sono persino riemerse le palizzate di un vecchio porticciolo in legno.

Da Napoli a Licola il mare si ritira: è giallo sull’improvvisa bassa marea

Sui social, in particolare su Tik Tok, sono tanti i video che documentano il “ritiro” delle acque marine: dal lungomare di Mergellina a Napoli, passando per la darsena di Pozzuoli (completamente a secco) e la spiaggia di Licola, fino ad arrivare alla scogliera di Portici, nel vesuviano. Ampie porzioni di spiaggia sono venute alla luce come non accadeva da tempo. Di fronte all’insolito fenomeno c’è chi ha chiamato in causa fenomeni geologici, come movimenti tellurici legati ai Campi Flegrei e al Vesuvio; chi addirittura l’allarme tsunami lanciato alcuni giorni fa anche sulle coste italiane dopo il devastante terremoto in Turchia. A segnalarci da Licola la straordinaria bassa marea Antonella Chiaese, residente del posto, che ha documentato le condizioni della spiaggia con alcuni video e l’agonia di molte stelle marine rimaste “intrappolate” sotto la sabbia.

Le possibili cause naturali

I filmati che circolano in rete hanno suscitato allarme e curiosità. C’è chi legge nella bassa marea cattivi presagi o “segnali” di imminenti terremoti. Le cause, però, sono quasi sicuramente legate al periodo stagionale. A gennaio e febbraio, complici anche i venti e il congelamento dei corsi d’acqua e dei bacini che dai rilievi montuosi alimentano l’afflusso di acqua sul litorale, il ritiro delle acque è un fenomeno fisiologico. Occorrerà monitorare l’evolversi della situazione nei prossimi mesi, in particolare in primavera, per capire se ci sia davvero qualcosa di insolito in quanto documentato in questi giorni. A scongiurare scenari apocalittici anche le condizioni meteo, che hanno fatto registrare in queste settimane poche precipitazioni in Campania.