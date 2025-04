Da Napoli a Ischia per truffare un’anziana: denunciati due giovani

Tentata truffa sventata a Ischia grazie al tempestivo intervento dei familiari della vittima e dei carabinieri. Due giovani napoletani, di 18 e 19 anni, entrambi incensurati e residenti nel quartiere Pianura, sono stati bloccati e denunciati dopo aver cercato di raggirare una donna di 75 anni.

Ischia, tentano truffa a un’anziana: denunciati due giovani napoletani

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando la signora ha ricevuto una telefonata sul proprio telefono fisso: un finto corriere la invitava a consegnare una somma di denaro a due presunti postini, in arrivo sotto casa sua per una consegna urgente di documenti riservati dell’Inps. “È una consegna importante ed urgente, non si può attendere”, le hanno detto.

Sprovvista di contanti, l’anziana ha cominciato a raccogliere alcuni gioielli da consegnare ai due truffatori. Fortunatamente, proprio in quel momento sono arrivate la figlia e un’amica, che hanno intuito immediatamente la situazione e avvertito il 112. I due malintenzionati, giunti nel frattempo sotto l’abitazione, si sono accorti che il piano stava fallendo e hanno tentato la fuga. La figlia della vittima, però, è riuscita a riprenderli in volto con lo smartphone.

Grazie al video, i carabinieri intervenuti hanno rapidamente identificato i due giovani, rintracciandoli nei pressi del porto di Ischia mentre tentavano di imbarcarsi per Napoli. Fermati e identificati, sono stati denunciati per tentata truffa e sarà proposto per loro anche il foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola.