Da Giugliano a Sanremo, l’hair stylist Pina Abbate conquista la città dei fiori

Giugliano. Una carriera che iniziò poco dopo l’adolescenza, frutto di una grande passione per il mondo dello stile, e che approda dopo 25 anni di formazione, lavoro e sacrificio, nella città dei fiori, in occasione dell’evento musicale dell’anno. L’hair stylist giuglianese Pina Abbate sarà tra le curatrici di immagine nell’Area Beauty presso l’hotel Royal di Sanremo nel corso della settimana in cui la cittadina ligure ospiterà il festival.

“Saranno giorni intensi. È un sogno che si realizza ed è sicuramente un obiettivo raggiunto per la mia professione – ha dichiarato la professionista giuglianese, che aggiunge – ringrazio il direttore artistico Maurizio Robustelli per avermi voluto fortemente nell’Area Beauty On Air e l’agenzia Area Stile”. È un susseguirsi di “in bocca al lupo” ed “auguri” presso il salone “Penny Look Revolution Style” di via degli Innamorati, 16 a Giugliano dove Pina Abbate accoglie le clienti, prime sostenitrici in questo viaggio verso la Liguria.

“Mi sento infine di ringraziare la mia famiglia che mi permette di arricchire e proseguire il mio percorso di formazione professionale e Paolo Scaglierini con la quale da qualche tempo è iniziata una collaborazione che ci vede fianco a fianco” ha concluso la hair stylist.

COMUNICATO STAMPA