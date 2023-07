Galeotta fu l’isola di Ponza. Gimmi Cangiano, noto deputato di Fratelli d’Italia, aversano doc, è stato beccato dai paparazzi in compagnia di Valeria Marini. La coppia è stata immortalata in atteggiamenti focosi su una spiaggia dell’isola pontina.

L’ex showgirl del Bagaglino ha detto addio all’imprenditore Eddy Siniscalchi. E non ha perso tempo a trovare un nuovo cavaliere. Questa volta, però, la tresca è nata con un politico più giovane di lei di 14 anni. Complice forse la popolarità in ascesa dei deputati di destra, a cadere tra le sue braccia di affascinante Circe oversize il parlamentare aversano Gimmi Cangiano, cresciuto a Villa di Briano, a due passi da Aversa, dal 2022 approdato a Montecitorio dopo una lunga gavetta tra le fila dei post-fascisti (ex MSI, poi AN, infine Pdl e FdI).

Con l’elezione, il giovane deputato ha trovato pure l’amore. O almeno così sembrano certificare le foto pubblicate dal settimanale “Diva e Donna”, che hanno immortalato la nuova coppia mentre si scambia un bacio appassionato. La location è di quelle preferite dai bagnanti a metà strada tra Napoli e Roma: l’isola di Ponza.

Il commento del settimanale

Il settimanale commenta così il feeling tra il big di Fratelli d’Italia e la soubrette: “Lui non oppone resistenza alle arti seduttive della storica vedette del Bagaglino. Lei lo accerchia, sorniona, sin dall’imbarcazione su cui raggiungono l’approdo pontino”. A confermare la liason anche una storia apparsa sul profilo Instagram della Valeria nazionale che la immortala a tavola in compagnia del parlamentare. Dai due diretti interessati nessuna ufficializzazione, ma tant’è: la macchina del gossip ha già certificato il nuovo amore.