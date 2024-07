Roberto Abbruzzo, 29 anni, e Margherita Della Ragione, 35 anni, sono le vittime del crollo del ballatoio nella Vela Celeste di Scampia che ha sconvolto un’intera città. I loro volti sorridenti, immortalati in numerose fotografie condivise sui social da amici e familiari, contrastano drammaticamente con la tragedia che li ha colpiti.

Crollo Scampia, Margherita era di Giugliano: di passaggio nella Vela per stare con Roberto e la famiglia

Roberto, un macellaio molto conosciuto nella zona, era sposato ed era padre di una bambina. “Era un bravissimo ragazzo, un grande lavoratore, si sacrificava per la sua famiglia”, racconta con commozione un amico davanti alla Vela Celeste, mentre parenti e amici si affollano nel luogo della tragedia per rendere omaggio al giovane.

Margherita era andata a trovare sua sorella, nonché madre del 28enne, insieme ai suoi figli la sera del crollo. Trasferitasi nel 2020 in provincia, precisamente a Giugliano, a pochi chilometri da Scampia, aveva continuato a mantenere forti legami con i parenti rimasti nel quartiere napoletano. Su quel terzo piano c’erano molti componenti di un unico nucleo familiare, tra cui sorelle, nipoti e figli. Ieri sera Roberto è deceduto sul colpo, schiacciato dai detriti, mentre per Margherita è scattata una disperata corsa in ospedale, ma le sue ferite le sono state fatali, causandole un arresto cardiocircolatorio.

I feriti

Della tragedia di ieri, dove hanno perso la vita Roberto e Margherita, sono rimasti feriti alcuni componenti delle loro famiglie: tredici persone, tra cui sette bambine. Sotto le macerie sono finite Luisa Abbruzzo, 23 anni, Giuseppe Abbruzzo, 33 anni, Carmela Russo, 34 anni, Martina Russo, 24 anni, Patrizia Della Ragione, 53 anni. Tutti ricoverati tra l’ospedale del Mare e il Cardarelli di Napoli, con due donne in gravi condizioni. Ma a rendere il bilancio dei feriti ancora più drammatico sono le sette bambine che, al momento del crollo, erano sul ballatoio insieme agli adulti: Anna, 4 anni, Annunziata, 8 anni, Patrizia, 6 anni, Greta, 2 anni, Mya, 4 anni, Morena, 10 anni e Suami, 2 anni. Trasferite d’urgenza al Santobono, le piccole sono sotto stretto monitoraggio. Due di loro, però, versano in condizioni critiche ed i medici stanno facendo il possibile per salvarle. Per dichiararle fuori pericolo è necessario aspettare 72 ore. Ore di angoscia e di speranza per le famiglie e per un’intera città, ancora con il fiato sospeso.