Manifestazione a Napoli del comitato Vele di Scampia. Alcune centinaia di persone hanno raggiunto piazza Dante esponendo un grande striscione con la scritta “il tempo è scaduto! mo basta”.

Napoli, manifestazione del comitato Vele a piazza Dante: un centinaio di persone chiede risposte dopo la tragedia

I cittadini di Scampia hanno raggiunto la piazza in occasione di una manifestazione organizzata oggi a Napoli dal comitato Vele per chiedere chiarezza rispetto al destino delle famiglie rimaste senza casa e soluzioni abitative immediate.

Su un secondo striscione è scritto “Per Roberto, Patrizia e Margherita“, cioè Roberto Abruzzo, Patrizia Della Ragione e Margherita Della Ragione, le tre persone decedute e di cui ieri sono stati celebrati i funerali. “Lo stato si è dimenticato di Scampia”, dice una delle donne che partecipa alla manifestazione.