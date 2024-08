Migliorano le condizioni delle bambine rimaste coinvolte nel crollo della Vela celeste di Scampia il 22 luglio scorso. Erano 7 le piccole ricoverate all’ospedale Santobono di Napoli.

Crollo di Scampia, bimbe tutte fuori pericolo: 4 sono state già dimesse

Quattro sono state già dimesse mentre le altre sono ancora ricoverate ma nessuna è in pericolo di vita. In particolare, secondo quanto si legge in un bollettino medico dell’ospedale, sono due le pazienti, provenienti dalla Terapia intesiva pediatrica, ora ricoverate in Neurochirurgia: una, di 7 anni, “presenta miglioramenti dello stato di coscienza; risponde agli ordini verbali, anche se talvolta in modo non sempre coerente.

L’altra paziente, di 4 anni, è stata trasferita ieri pomeriggio da Terapia intensiva alla Neurochirurgia: “la piccola è sveglia, con assenza di deficit motori focali. E’ stata presa in carico sia dalla fisiatria per la terapia riabilitativa, che dalla neuropsichiatra infantile per il supporto psicologico e per la terapia per lo stato di agitazione psicomotorio”.

Per quanto riguarda le tre piccole pazienti originariamente ricoverate in ortopedia, quella di 9 anni, operata per frattura dell’omero ha superato il decorso post operatorio senza complicanze. E’ in buone condizioni generali ed è stata dimessa martedì scorso. Oggi ha invece lasciato l’ospedale una bimba di soli 2 anni, che è stata operata di frattura di omero distale: anche lei ha superato il decorso post operatorio ed è in condizioni generali buone. In reparto resta ricoverata una bambina di 10 anni, operata per frattura di femore: per lei è necessario un monitoraggio clinico strumentale e terapia medica.

Resta in attesa di intervento maxillo facciale per frattura della mandibola. Infine sono state entrambe dimesse nei giorni scorsi le due pazienti – una di 2 anni, l’altra di 4 – che erano state ricoverate in Chirurgia di urgenza.