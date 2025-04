Sei medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno sono ufficialmente indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Cristina Pagliarulo, la 41enne di Giffoni Valle Piana deceduta lo scorso 6 marzo dopo aver atteso per ore in barella nel pronto soccorso della struttura sanitaria.

Cristina morta in ospedale dopo ore in barella, indagati 6 medici dell’ospedale “Ruggi” di Salerno

L’ipotesi di reato formulata dalla Procura di Salerno è omicidio colposo con colpa medica. Un’accusa che getta nuove ombre sulla gestione del caso e sulle condizioni di assistenza prestate alla paziente nelle ultime ore di vita. Nella giornata di venerdì sarà effettuata l’autopsia sul corpo della donna. La magistratura ha infatti ordinato la riesumazione della salma per consentire un esame irripetibile, volto a chiarire le cause del decesso e a stabilire eventuali responsabilità mediche. Un passaggio fondamentale per l’inchiesta, che dovrà fare luce su quanto accaduto quella tragica notte.

La vicenda ha assunto rilevanza nazionale dopo la denuncia sollevata dalla trasmissione televisiva “Fuori dal Coro” di Rete 4, che ha acceso i riflettori sulla morte di Cristina Pagliarulo e sulle possibili inefficienze del sistema sanitario locale.

“Vogliamo giustizia”

La famiglia della donna, rappresentata dall’avvocato Mattia Alfano del Foro di Firenze, chiede risposte chiare e vuole capire se la morte della 41enne poteva essere evitata. “Vogliamo giustizia e verità per Cristina”, ha dichiarato il legale, sottolineando la necessità di un’indagine accurata per accertare eventuali responsabilità.

L’azienda ospedaliera “Ruggi”, attraverso una nota ufficiale diffusa nei giorni scorsi dal direttore generale Vincenzo D’Amato, ha riferito di aver avviato un’indagine interna per esaminare la vicenda. Secondo quanto emerso dalla commissione interna, non sarebbero stati riscontrati elementi di criticità nell’assistenza fornita alla paziente. Tuttavia, l’inchiesta della magistratura potrebbe fornire un quadro più dettagliato e approfondito della situazione.