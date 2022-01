E’ attivo da questa mattina un nuovo casello per tamponi Covid destinato ai cittadini dei comuni dell’ASL Napoli 2 Nord.

Il casello che funziona in modalità drive through – vale a dire senza uscire dalla propria auto – si trova a Crispano, nella zona PIP in via Provinciale Caivano- Aversa e sarà attivo tutti i giorni dalle 09.00 alle 19.00. Per accedere alla postazione occorre entrare dall’ingresso secondario della zona PIP e seguire il percorso indicato dalla segnaletica.

Ad occuparsi dell’allestimento, la farmacia comunale di Crispano gestita da Inco.Farma spa, in convenzione con l’Asl Napoli 2 Nord e con la disponibilità del Consorzio Zona PIP che ha manifestato la propria adesione alla procedura finalizzata ad avere sul territorio di Crispano un punto dove effettuare i tamponi.

Casello tamponi a Crispano: come funzionerà

Per sottoporsi ai tamponi bisogna avere la prenotazione dell’Asl o avere la ricetta medica con la prescrizione. Per adesso, infatti, si potrà accedere al servizio solo tramite richieste in convenzione con l’Asl; nei prossimi giorni, sarà possibile usufruire del drive through anche privatamente. Inoltre, i bambini che hanno una prescrizione medica, possono presentarsi anche senza prenotazione o appuntamento.

Grande la soddisfazione del primo cittadino di Grumo Nevano Michele Emiliano che ha sottolineato la celerità degli allestimenti, il contributo che la struttura fornirà a tutti i cittadini del comprensorio e ringraziato la direzione dell’Asl e la farmacia comunale.