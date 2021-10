Uno dei gossip del momento è quello riguardante la relazione tra Elodie e Marracash: diverse sono ormai le voci secondo cui i due cantanti non sarebbero più una coppia ma, addirittura, avrebbero già nuovi flirt in atto. Elodie è stata pizzicata, all’esterno della propria abitazione, in compagnia di Davide Rossi, modello e marketing manager di Milano, mentre Marracash sarebbe in forte sintonia con una collega, Rosmy, ultima erede dei Trichitella, famiglia di musicisti nota per aver diffuso a New York e Parigi la tradizione dell’arpa Viggianese.

Il rapper rompe il silenzio

Marracash per giorni non ha proferito alcuna opinione in merito alla notizia dell’inaspettata rottura con la cantante romana, anche dopo le foto che la ritraevano già in compagnia di un altro uomo, prova quasi schiacciante che la storia fosse naufragata.

In seguito alle voci che lo vedevano insieme a Rosmy, il rapper ha commentato su Twitter scrivendo: “Ma chi c**** è questa?”, frase accompagnata da alcune faccine che ridono. Un messaggio che induce a considerare false le voci ricorrenti su questo flirt. Al contempo, però, Marracash continua a mantenere il silenzio riguardo la love story con Elodie, un atteggiamento che continua a preoccupare i numerosi fan della coppia. Un modo forse tacito di confermare la rottura.

La crisi tra Elodie e Marracash

Sulle difficoltà nella relazione con Marracash ne aveva parlato la stessa Elodie sulle pagine di Vanity Fair, definendola “stimolante e faticosa”. La cantante ha così dichiarato:” Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

Sui social, non risultano foto di coppia postate sui rispettivi profili dallo scorso 4 giugno.