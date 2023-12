Roma-Napoli 2-0

Bel primo tempo con entrambe le formazioni che cercano il vantaggio, in avvio meglio la Roma al cospetto di un Napoli impreciso nel palleggio. Nel primo quarto d’ora grandissimo agonismo in mezzo al campo con le squadre che non riescono però a essere pericolose. Prima vera chance per la Roma, dopo un’azione di Lukaku che appoggia all’indietro, arriva la conclusione di Bove che scheggia la traversa. Al 21° i Giallorossi vicino al Vantaggio ancora con Bove, servito splendidamente da Belotti che raccoglie una palla lunga va via a Rrahmani, Bove che da due passi si fa parare la conclusione da Meret. Solo nel finale della prima frazione si rende pericoloso il Napoli che va vicino al gol con il tentativo di rovesciata di Osimhen, Anguissa si avventa sulla palla ma non riesce a deviare il pallone sfila sul fondo.

Nella ripresa il canovaccio sembra essere sempre lo stesso con la Roma che prova ad attaccare pur non esponendosi troppo alle ripartenze del Napoli e la profondità di Osimhen. Decisamente meglio rispetto al primo tempo il Napoli che ci riprova con Kvaratskhelia, conclusione con il destro a rientrare, para Rui Patricio. Al 56′ Lobotka è costretto ad abbandonare il campo per un problema al fianco destro e al suo posto entra Cajuste. Al 66′ gli azzurri restano in 10 per l’espulsione di Politano che reagisce ad un fallo di Zalewski. Al 75′ arriva il vantaggio dei capitolini con Lorenzo Pellegrini che dopo un batti e ribatti in area trova una gran girata spalle alla porta che batte Meret. Il Napoli prova la reazione nei 10 minuti finali senza creare pericoli a Rui Patricio. A 5 dalla fine il Napoli finisce addirittura in 9 uomini per l’espulsione anche di Victor Osimhen che entra in ritardo su El Sharaawy essendo già ammonito e finisce anzitempo la sua gara. Nei secondi finali di Partita arriva il raddoppio della Roma in contropiede con Lukaku, complice un Napoli completamente sbilanciato per l’inferiorità numerica.

Finisce così con il Napoli che trova la quarta sconfitta nelle ultime 5 apparizione e sprofonda in una crisi senza fine e trascorrerà il Natale al settimo posto a -4 dalla zona Champions League. Roma che invece rilancia la sua candidatura per un posto in Champions rialzandosi subito dopo il Ko di Bologna.