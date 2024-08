MARANO. Un incontro in prefettura per discutere dell’emergenza criminalità nel comune di Marano si è tenuto ieri tra il prefetto ed esponenti dell’amministrazione comunale del comune a Nord di Napoli.

Criminalità a Marano, incontro in Prefettura

“In seguito all’esposto presentato alla prefettura di Napoli dalla consigliera Teresa Aria, in accordo con l’amministrazione comunale, in merito ai fenomeni di criminalità, ieri sono stati ricevuti dal Prefetto Michele Di Bari il Vicesindaco Luigi Carandente e la consigliera Aria. Il Prefetto si è impegnato per incrementare le attività delle forze dell’ordine nel nostro territorio comunale al fine di garantire maggiore sicurezza per i nostri cittadini con maggior presenza sul territorio di gazzelle, pantere ed esercito” fanno sapere in una nota il vicesindaco Carandente e la consigliera Aria.