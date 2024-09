L’apertura di Crazy Pizza, la pizzeria di lusso firmata Flavio Briatore, ha finalmente una data: il nuovo locale aprirà le porte domani, martedì 17 settembre, diventando il quindicesimo punto ristoro della catena. La notizia arriva dopo le polemiche degli ultimi mesi, che hanno acceso il dibattito intorno alla concezione di “pizza di lusso”.

Crazy Pizza a Napoli, domani l’inaugurazione della pizzeria di Briatore: una margherita costerà 17 euro

Situato in via Nazario Sauro 1, proprio di fronte al Castel dell’Ovo e con una suggestiva vista sul Vesuvio, il ristorante offre 70 posti a sedere e una terrazza, pensata per chi desidera un’esperienza esclusiva nell’atmosfera unica di Napoli. Il concept di Crazy Pizza punta a distinguersi, proponendo un’esperienza che va oltre la tradizionale pizzeria, rivolta a una clientela alla ricerca di un’offerta innovativa e originale.

Un dettaglio che ha fatto discutere è il prezzo della pizza, che costerà 17 euro, sollevando perplessità e critiche da parte di chi ritiene eccessivo il costo in una città dove la pizza è considerata un bene accessibile a tutti