Aggiornamento in merito alla situazione Covid in Campania: sfondato il muro degli 800 casi. Risultano nelle ultime 24 ore, 814 nuovi casi su 27.325 test effettuati. I decessi sono 3 registrati nelle ultime 48 ore e 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Il rapporto positivi/tamponi è del 2,97%, in aumento rispetto a ieri, fissato all’1,68%.

Covid in Campania: l’aggiornamento

814 i positivi registrati nelle ultime 24 ore su 27.325 test effettuati: questo è il bollettino odierno della Regione Campania, con 3 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Lieve aumento dei posti in terapia intensiva: i posti letto occupati sono 20, con un aumento di due casi, su 656 disponibili, mentre quelli di degenza sono 283 (anche in questo caso solo 2 persone in più) su 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata.

Covid a Napoli, bimbo di 11 anni in rianimazione

Resta in condizioni molto gravi ma stabile il bambino di 11 anni di Gragnano che è in terapia intensiva all’ospedale Santobono di Napoli per il Coronavirus. Il ragazzino non respira ancora autonomamente, per tanto è stato intubato e poi sedato. Due giorni fa, era giunto al Pronto Soccorso in condizione clinica molto complicata a causa del Covid-19.

L’infezione, infatti, gli ha portato una forte compromissione polmonare. Il piccolo paziente non era vaccinato per via dell’età: attualmente i bambini al di sotto dei 12 non possono sottoporsi al vaccino anti-covid.