Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 348 casi positivi al Covid-19 in Campania, su 16.155 test esaminati. In leggero ribasso l’indice di contagio, oggi a 2,15% rispetto i 2,21% di ieri. Sono invece 4 le persone. Negli ospedali aumentano a 18 i ricoveri nelle terapie intensive (+4) mentre calano a 268 quelli in degenza (-14)

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 348

Test: 16.155

Deceduti: 4

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 18

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 268

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Terza dose in Campania

E’ partita qualche giorno fa la prima fase delle terze dosi del vaccino in Campania. Sono circa 700 le dosi che sono state somministrate martedì, 20 settembre. Saranno 10 le categorie di persone, considerate fragili, che riceveranno la terza somministrazione del vaccino contro il Coronavirus: si tratta dei trapiantati di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianti di cellule staminali ematopoietiche; pazienti in attesa di trapianto d’organo; pazienti sottoposti a terapie a base di cellule T; pazienti oncologici; pazienti affetti da immunodeficienze primitive; pazienti affetti da immunodeficienze secondarie; pazienti in dialisi e malati di insufficienza renale cronica grave; pazienti con pregressa splenectomia; malati di Aids.

Il Presidente De Luca si è detto pronto per la terza dose del vaccino e invita a denunciare con forza l’irresponsabilità, l’inciviltà e la stupidità di quelli che hanno promosso campagne “no Covid” e, arrivati a un certo punto, non c’è neanche più margine per discutere”.

“Vorrei incontrare qualcuno di questi imbecilli che raccontano frottole – ha aggiunto De Luca – per dirgli: tu, rispetto al bambino che si deve fare l’antipoliomielite, cosa dici? Che è toccata la libertà quando rendiamo obbligatorio il vaccino? Andiamo avanti e cerchiamo di essere un Paese serio e responsabile, se non vogliamo tornare a conoscere drammi nelle famiglie. Dio non voglia che questi imbecilli che parlano a vanvera non determinino abbassamenti nella soglia di vaccinazione dei bambini”.