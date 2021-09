Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarebbe pronto a firmare un nuovo provvedimento che proroga l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.

Covid in Campania, in arrivo nuova ordinanza di De Luca

Lo apprende l’agenzia Dire. E’ infatti in scadenza l’ordinanza numero 22, attualmente in vigore. Le misure, contenute nel provvedimento, scadono il 1° ottobre e riguardato l’obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza su tutto il territorio regionale, in ogni luogo non isolato, come centri urbani, piazze e lungomari, e in situazioni di affollamento.

Tra le altre misure dell’ordinanza in scadenza vi sono anche il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici. E anche il divieto di consumo di alcolici nelle arre pubbliche ed aperte al pubblico, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Misure che potrebbero essere prorogate nella nuova ordinanza del governatore De Luca.