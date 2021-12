Il report dei posti letto su base regionale è di 21 posti in terapia intensiva occupati su 656 disponibili (in calo di un’unità) mentre quelli di degenza occupati sono 341 su 3160 disponibili (in aumento di 11 unità).

Variante Omicron in Campania

Il Coronavirus in Campania, così come nel resto d’Italia, è al momento in fase di crescita, a causa anche dell’arrivo della variante Omicron dal Sudafrica. In regione, infatti, si sono registrati i primi casi in provincia di Caserta.