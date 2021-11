Aggiornamento in merito alla situazione Covid in Campania: secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Regione, sono 354 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, su 8.585 test esaminati.

Covid in Campania

354 i nuovi positivi in Campania, secondo il bollettino diffuso nella giornata odierna. Come in ogni fine settimana, quando il numero dei test diminuisce, schizza in alto il tasso di contagio che infatti passa dal 2,77% di ieri al 4.12% di oggi. Fortunatamente, non si registrano nuovi decessi.

Negli ospedali, aumentano i ricoveri in terapia intensiva che salgono a 19 (+4 rispetto a ieri) e in degenza, dove se ne contano 259 (+15).

De Luca: “Terza dose a tutti”

Continuano a destare preoccupazione la situazione Covid in Campania. Da due settimane, si registra un aumento costante dei positivi. Lo scorso venerdì, durante la diretta social, il presidente Vincenzo De Luca si è detto preoccupato.

“Dobbiamo prepararci a campagna di massa di vaccinazione con terza dose. Io l’ho fatta venerdì scorso e come vedete, toccando ferro, godo di ottima salute. Dobbiamo prepararci a ripetere le vaccinazioni, anche per chi ha fatto la doppia dose”, ha sottolineato De Luca, continuando a raccomandare di mantenere comportamenti rigorosi, come ad esempio indossare la mascherina sia all’aperto che al chiuso, e a igienizzare spesso le mani.