“Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti. I vaccinati e coloro con la terza dose saranno esposti” alla variante e molti di loro “saranno probabilmente infettati ma, molto probabilmente, non finiranno in ospedale e non moriranno”. Ne è convinto Anthony Fauci, il virologo americano e consigliere di Joe Biden per il Covid.

Covid, Fauci: “Alla fine Omicron troverà tutti, i no vax pagheranno un prezzo maggiore”

Secondo Fauci saranno i non vaccinati a pagare un prezzo maggiore. “Non siamo al punto in cui possiamo dire in modo accettabile ‘Viviamo con’ il virus’, anche a causa dell’attuale pressione sul sistema sanitario. Ma penso che ci arriveremo”, ha aggiunto Fauci, secondo il quale la variante Omicron è destinata a contaminare “quasi tutti”. Tuttavia “non possiamo lasciare che questo virus domini le nostre vite ancora a lungo”, ha affermato lo scienziato.

Leggi anche >> L’OMS: “Una persona su due avrà il Covid entro marzo”

Nonostante un numero record di contagi e di ricoveri, gli Stati Uniti potrebbero essere “alla soglia” di un periodo di transizione, dopo il quale sarà possibile “convivere” con il virus, ha detto il virologo, Anthony Fauci.

“Mentre Omicron va su e giù, la nazione dovrebbe ormai contare su una situazione nella quale si combinano una buona immunità di base e la possibilità di curare una persona a rischio”, ha affermato Fauci.