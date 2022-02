“Voglio annunciare che è intenzione del governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Il premier ha spiegato inoltre l’Italia non sarà più divisa per colori e che non saranno obbligatorie le mascherine all’aperto così come le Ffp2 in classe. Nessuna quarantena per i contatti dei positivi.