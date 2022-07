Tornano le file per i tamponi a Giugliano. L’aumento dei contagi spinge la corsa ai test davanti ai drive in di via Campopannone. Stamattina, in particolare, chi aveva sintomi o aveva avuto un contatto con un positivo oppure chi doveva ripetere il tampone ha dovuto attendere a lungo per poter raggiungere il camper dell’Asl Napoli 2 Nord proprio a causa del serpentone di auto che si è formato. Una scena, quella di stamattina, che fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe pensato di rivivere ancora.

Covid a Giugliano, lunghe code per i tamponi al drive in: disagi a Pozzuoli, chiuso casello

Ma se a Giugliano tocca ai cittadini aspettare circa un’ora per fare un tampone, nell’area flegrea la situazione non è delle migliori. Il casello di Pozzuoli non è in funzione, provocando disagi notevoli ai residenti di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto. A tal proposito le sigle sindacali, Cgil e Gau Uil Pozzuoli, hanno richiesto un incontro urgente ai sindaci dell’area flegrea e al manager dell’Asl Napoli 2 Nord, Antonio D’Amore, per risolvere il problema.

“La popolazione dei comuni limitrofi è costretta a spostarsi di circa 40 chilometri per poter poter eseguire i tamponi”, denunciano i sindacati che chiedono con forza ” un provvedimento autorevole e urgente considerato il ritmo di diffusione dei contagi, con il ripristino del casello tamponi in oggetto col fine di assicurare la tutela della salute pubblica”.