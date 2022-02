Potrebbe presto arrivare l’ok per la quarta dose. Al momento non c’è nulla di ufficiale ma l’Aifa ha annunciato che il 25 febbraio la commissione tecnica si riunirà per discutere della possibilità di prevederla per le categorie più fragili. La quarta ondata Covid ha superato da almeno due settimane il picco dei contagi e la curva continua a scendere.

Quarta dose, ecco per chi

Nel momento in cui arriverà l’ok dagli esperti, la quarta dose o meglio definita dose “booster”, sarà per i pazienti immunodepressi e ai soggetti fragili. Come spiega Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, “la quarta dose sarebbe il primo richiamo, l’equivalente della terza dose per la popolazione generale, e questa dose addizionale è quindi già raccomandata”.

Quarta dose, dove già è in uso

La quarta dose è già realtà in alcuni Paesi. In Israele ieri è stata somministrata a 3.727 persone mentre le autorità sanitarie svedesi l’hanno raccomandata per tutte le persone dagli 80 anni in su

Anche la Corea del Sud ha confermato la somministrazione della quarta dose di un vaccino anti-Covid nell’ambito di una campagna che riguarderebbe 1,3 milioni di soggetti immunodepressi. Al momento non ci sono programmi analoghi per il resto della popolazione.