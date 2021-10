Sono 328 i nuovi positivi di oggi su oltre 16mila tamponi processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della regione Campania nell’ultimo bollettino di oggi 7 ottobre. In percentuale, significa che è positivo il 2,02% dei test, quasi mezzo punto percentuale in più rispetto a ieri quando il tasso di positività era all’1,63%. Si registrano purtroppo altre 4 persone morte per Covid, 2 nelle ultime 48 ore e altre 2 decedute in precedenza ma registrate ieri.

I dati in Campania

Tornano ad aumentare i ricoveri Covid19 negli ospedali della Campania nei reparti dedicati. I posti occupati in terapia intensiva salgono da 15 a 17 (+2) su 656 posti disponibili, mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 200 a 203 (+3) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata.

Resta elevato tuttavia il numero dei nuovi positivi: un segnale preoccupante legato anche all’avanzare del diffondersi delle varianti Covid, in particolar modo la variante Delta, in precedenza chiamata variante indiana, mentre il governatore Vincenzo De Luca ha lanciato l’allarme sul fatto che i nuovi contagi colpiscano nella maggior parte dei casi persone non ancora vaccinate.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 328

Test: 16.267

Deceduti: 2 (*)

(*) nelle ultime 48 ore. 2 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri.

Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 203

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.